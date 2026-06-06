È stato istituito un nuovo settore pedonale nel centro storico, con un regolamento che disciplina l’accesso. Tuttavia, è partita una raccolta firme contro le restrizioni, che coinvolge cittadini e commercianti. La zona pedonale è stata aperta da poche settimane e le proteste si concentrano sulla limitazione dei veicoli e sulle eventuali ripercussioni economiche. La questione resta aperta, con la petizione che mira a modificare le norme attualmente in vigore.

Il “nuovo“ centro storico pedonale di Montespertoli ha qualche settimana di vita (nella foto la festa per l’inaugurazione) e adesso il consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’accesso all’area che interessa via Sonnino, via Roma e il tratto di piazza del Popolo compreso tra l’innesto con via Garibaldi e il civico 54. Tra piazza del Popolo e piazza Machiavelli troverà anche posto una balaustra per far sì che le persone inavvertitamente scendano dalle Quattro Strade scambiando per scalini quelle che invece sono "panche di via". C’è una questione aperta nella zona vicina al Parco Urbano riguardo la nuova viabilità e la disposizione dei parcheggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova area pedonale in centro. C’è il regolamento per l’accesso. Ma scatta la raccolta firme

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