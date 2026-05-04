Una petizione con oltre 500 firme chiede di rinnovare il volto di via Dante, attualmente pedonale nel centro. Il progetto prevede modifiche al traffico tra Piazza dei Signori e Corso Milano, con l’obiettivo di rendere più agevole la circolazione e migliorare la vivibilità dell’area. Il movimento Orizzonti ha individuato alcune zone critiche che potrebbero essere interessate da interventi futuri, nel tentativo di risolvere i problemi di mobilità.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico tra Piazza dei Signori e Corso Milano?. Quali sono le prossime aree critiche individuate dal movimento Orizzonti?. Perché la nuova linea del tram è fondamentale per l'aria del centro?. Cosa succederà ai parcheggi di Piazza Insurrezione dopo la pedonalizzazione?.? In Breve Oltre 500 cittadini hanno firmato la proposta del movimento civico Orizzonti.. L'integrazione delle nuove linee del tram ridurrà l'inquinamento atmosferico locale.. Il movimento propone di eliminare i parcheggi in Piazza Insurrezione.. L'area interessata comprende il tratto tra Piazza dei Signori e Corso Milano.. Oltre 500 cittadini hanno sostenuto la trasformazione di via Dante in zona pedonale, tra piazza dei Signori e Corso Milano, con il movimento civico Orizzonti che accoglie con favore la decisione delle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Dante pedonale: 500 firme per il nuovo volto del centro

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