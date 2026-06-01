Una raccolta firme per intitolare un' area a Federico La Cioppa il 18enne morto mentre tornava a casa in scooter

Una petizione ha raccolto firme per intitolare un’area a Federico La Cioppa, l’18enne trovato morto vicino al suo scooter in via Lago di Campotosto il 10 maggio. La richiesta mira a dedicare uno spazio pubblico al giovane, senza ulteriori dettagli sul caso o sulle circostanze. La raccolta prosegue per ottenere il riconoscimento ufficiale.

Un’area dedicata a Federico La Cioppa, il 18enne trovato morto accanto al suo scooter in via Lago di Campotosto la mattina del 10 maggio. Uno spazio che sia anche un simbolo dell’importanza della sicurezza stradale. Questa l’iniziativa promossa da diverse associazioni del territorio che con una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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