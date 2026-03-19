Amaco | Caruso chiede a Occhiuto un tavolo urgente per i

Il sindaco di Cosenza ha scritto al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiedendo di convocare urgentemente un tavolo istituzionale. La richiesta riguarda un incontro immediato tra le due parti, senza indicare ulteriori dettagli o motivazioni specifiche. La comunicazione è stata inviata con l’obiettivo di affrontare questioni di interesse comune.

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha inviato una comunicazione formale al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiedendo la convocazione immediata di un tavolo istituzionale. La richiesta nasce dall’acquisizione dell’azienda Amaco da parte di un soggetto privato e dalla necessità di tutelare i livelli occupazionali in un momento di forte incertezza economica. L’obiettivo è evitare perdite di posti di lavoro e garantire la continuità del servizio pubblico. La situazione richiede azioni concrete per gestire il passaggio di gestione senza intaccare la dignità dei lavoratori. Il primo cittadino sottolinea che la salvaguardia dell’occupazione rappresenta una linea rossa non negoziabile per l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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