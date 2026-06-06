Non sta bene Trump il video fa il giro del mondo | che succede al presidente

Un video virale sui social mostra il presidente degli Stati Uniti che si muove in modo instabile e con difficoltà, alimentando preoccupazioni sulla sua condizione di salute. Il filmato, condiviso rapidamente online, ha attirato l’attenzione di utenti e media di tutto il mondo. Non sono stati forniti commenti ufficiali o spiegazioni sulle condizioni del presidente, e il video si diffonde senza conferme ufficiali.

Un video diventato rapidamente virale sui social media ha riportato al centro dell’attenzione il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le immagini, condivise e commentate da migliaia di utenti, mostrano il leader americano apparentemente assopito durante un evento ufficiale nello Studio Ovale della Casa Bianca. L’episodio risale a giovedì scorso, in occasione dell’annuncio di un importante investimento nel settore del carbone. Mentre diversi funzionari dell’amministrazione prendevano la parola, Trump è stato ripreso seduto con gli occhi chiusi e la testa leggermente reclinata, una scena che ha immediatamente alimentato il dibattito online. Il filmato ha fatto il giro del web nel giro di poche ore, raccogliendo milioni di visualizzazioni e dando vita a numerose discussioni sulle condizioni del presidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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