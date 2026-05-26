Nel pomeriggio di domenica 24 maggio, al porto di Capri, si è scatenata una rissa tra turisti. Sono stati mostrati video che ritraggono persone che si colpiscono con calci e pugni, mentre altri si scambiano insulti e sputi. La scena si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione di chi si trovava nei dintorni. Nessuno è stato denunciato o arrestato sul momento.

Immagini impressionanti. Domenica 24 maggio, nel pomeriggio, al porto di Capri si è verificata una violenta rissa tra turisti. Lo scontro, ripreso in un video diventato rapidamente virale, è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs).La lite è scoppiata all’esterno di un bar nella zona di Marina Grande, vicino alla stazione della funicolare, per motivi futili e non ancora del tutto chiariti. Due gruppi di turisti, in gita sull’isola per una giornata, sono venuti alle mani mentre aspettavano il traghetto di ritorno. Dalle immagini si vedono spintoni, urla, pugni, calci, sputi e schiaffi. Uno dei contendenti è stato gettato a terra e colpito ripetutamente mentre era indifeso, per poi rialzarsi e essere nuovamente inseguito e picchiato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Capri, rissa al porto: sputi, calci, pugni e insulti. Il video fa il giro del mondo

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