Esplosioni in Iran il video postato da Trump fa il giro del web Ma c’è un dettaglio che ci riguarda tutti VIDEO

Dopo 32 giorni dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israeliane e statunitensi hanno colpito e distrutto un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan. Nei giorni scorsi, sui social è circolato un video pubblicato dall’ex presidente degli Stati Uniti, che mostra le esplosioni avvenute nel paese.

A 32 giorni dall’inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israelo-americane hanno distrutto un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan. Il presidente Donald Trump ha pubblicato personalmente su Truth Social il video dell’attacco, che mostra una serie di esplosioni consecutive illuminare il cielo notturno. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense, le forze americane hanno utilizzato un elevato numero di munizioni penetranti da 2.000 libbre per colpire il deposito. Il video privo di didascalia pubblicato da Trump immortala l’intensità dell’attacco, con deflagrazioni che si susseguono nel buio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Esplosioni in Iran, il video postato da Trump fa il giro del web. Ma c’è un dettaglio che ci riguarda tutti (VIDEO) Articoli correlati Soccorre un uomo caduto in acqua ma si infortuna. Il video fa il giro del webNel tentativo di salvare un uomo finito nelle acque gelide del lago , è caduto rovinosamente sul lungolago di Como finendo a sua volta in acqua e... “Ma come voti No?”: Giorgia Meloni “tradita” dal selfie con il 18enne. Ecco il video che sta facendo il giro del webFilippo Moini, un giovane di diciotto anni, ha intercettato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendole un selfie, per poi rivelarle con... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Guerra Iran, gli Houthi si schierano con Teheran. Al via tavolo quadrilaterale in Pakistan. Proseguono esplosioni; I Pasdaran rivendicano: 'Colpiti i nascondigli di 500 americani'; Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Esplosioni a Gerusalemme. Colpita una petroliera a Dubai; Iran, raid Usa-Israele sul porto vicino Stretto Hormuz: 5 morti. Forti esplosioni udite a Teheran. Usa colpiscono deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Missili contro Israele, esplosioni a GerusalemmeTensione internazionale in crescita dopo l'attacco americano in Iran e il lancio di missili verso Israele con esplosioni a Gerusalemme ... ilfattoquotidiano.it Usa colpiscono deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Missili contro Israele, esplosioni a Gerusalemme x.com ++ Raid Usa in Iran, che risponde con missili verso Israele: esplosioni a Gerusalemme ++ - facebook.com facebook