Non è solo un mal di testa | il 17 giugno Casa Sollievo aderisce all’H Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda

Il 17 giugno, Casa Sollievo della Sofferenza partecipa all'(H) Open Day sull’emicrania, organizzato da Fondazione Onda. La giornata si focalizza sulla consapevolezza riguardo ai sintomi e alle cure dell’emicrania. È la quarta edizione dell’evento, che coinvolge diverse strutture sanitarie. L’iniziativa mira a informare il pubblico sui disturbi collegati a questa condizione e sulle possibilità di trattamento disponibili.

Il 17 giugno Casa Sollievo della Sofferenza aderisce all'(H) Open Day sull'emicrania, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Fondazione Onda ETS. Una giornata di visite gratuite neurologiche, consulenze con gli esperti e materiale informativo. L'emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. A livello globale, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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La mia testa è troppo piena, non si ferma mai e non so come rallentare. reddit

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