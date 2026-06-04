Open Day all’ospedale Poma | visite e consulenze gratuite sull’emicrania

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'ospedale Poma si svolge un Open Day con visite e consulenze gratuite dedicate all'emicrania. È possibile prenotare una visita neurologica senza costi. L'evento si concentra sulla gestione del dolore e sui trattamenti disponibili. L'emicrania interessa circa il 70% della popolazione femminile. L'iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le cause e le soluzioni per questa condizione.

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Come prenotare una visita neurologica gratuita all'ospedale Poma?. Perché l'emicrania colpisce prevalentemente il 70% della popolazione femminile?. Quali sono i rischi reali di aspettare sei mesi per una diagnosi?. Chi può offrire supporto telefonico per approfondire i sintomi?.? In Breve 70% dei pazienti emicranici sono donne per ragioni ormonali. Oltre 6 milioni di italiani soffrono di questa patologia neurologica. Prenotazioni via email a [email protected] per visite gratuite. Marco Giannelli disponibile telefonicamente dalle 15:00 alle 17:00. L’ospedale Poma di Mantova apre le porte il 17 giugno per un Open Day dedicato all’emicrania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Open Day all’ospedale Poma: visite e consulenze gratuite sull’emicrania
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