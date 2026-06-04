Open Day all’ospedale Poma | visite e consulenze gratuite sull’emicrania
All'ospedale Poma si svolge un Open Day con visite e consulenze gratuite dedicate all'emicrania. È possibile prenotare una visita neurologica senza costi. L'evento si concentra sulla gestione del dolore e sui trattamenti disponibili. L'emicrania interessa circa il 70% della popolazione femminile. L'iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le cause e le soluzioni per questa condizione.
Come prenotare una visita neurologica gratuita all'ospedale Poma?. Perché l'emicrania colpisce prevalentemente il 70% della popolazione femminile?. Quali sono i rischi reali di aspettare sei mesi per una diagnosi?. Chi può offrire supporto telefonico per approfondire i sintomi?.? In Breve 70% dei pazienti emicranici sono donne per ragioni ormonali. Oltre 6 milioni di italiani soffrono di questa patologia neurologica. Prenotazioni via email a [email protected] per visite gratuite. Marco Giannelli disponibile telefonicamente dalle 15:00 alle 17:00. L’ospedale Poma di Mantova apre le porte il 17 giugno per un Open Day dedicato all’emicrania. 🔗 Leggi su Ameve.eu
[Multi-SUB] She Hid Her Genius for Love, Only to Learn She Was Just a Substitute
Notizie e thread social correlati
Open Day sull’Endometriosi: visite gratuite all'ospedale della Donna e del BambinoVenerdì 27 marzo, presso l'ospedale della Donna e del Bambino, si terrà un Open Day dedicato all’endometriosi, organizzato dall’Azienda Ospedaliera...
Open Week sulla salute femminile: visite e consulenze gratuite all’ospedale del ValdarnoNell'ospedale del Valdarno si svolge una settimana dedicata alla salute femminile, durante la quale vengono offerte visite, esami e consulenze...
Temi più discussi: Maternità: open day gratuito per futuri genitori al Galliera; Open day della salute a Villa Sofia, Cervello e Cto: screening e visite gratuite il 6 giugno; Open day a UniTS, 120 studenti alla scoperta delle professioni sanitarie; Visite gratuite alla tiroide. Open day per la prevenzione.
MILANO, 13 GIUGNO - OPEN DAY OSPEDALE SAN GIUSEPPE Vi segnaliamo questa bella iniziativa dell' @Ospedale San Giuseppe Gruppo MultiMedica in via San Vittore a Milano. Una mattinata interamente dedicata alla #prevenzione, all’informazione e al facebook
Prevenzione, al via la prima edizione dell’Open Day della Salute all’ospedale Villa Sofia-Cervello dlvr.it/TSpsqw x.com
Jesolo, primo Open day di Cardiologia all’ospedale: visitati 72 pazientiL’iniziativa dell’ULSS4 Veneto Orientale ha coinvolto pazienti in lista d’attesa per prime visite con elettrocardiogramma. nordest24.it
All’ospedale del Valdarno Open Day EmicraniaArezzo, 09 giugno 2025 – L’Ospedale Santa Maria alla Gruccia parteciperà all’Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, in programma mercoledì 19 giugno 2025. L’iniziativa, giunta alla sua ... lanazione.it