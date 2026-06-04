Open Day all’ospedale Poma | visite e consulenze gratuite sull’emicrania

Notizia in breve

All'ospedale Poma si svolge un Open Day con visite e consulenze gratuite dedicate all'emicrania. È possibile prenotare una visita neurologica senza costi. L'evento si concentra sulla gestione del dolore e sui trattamenti disponibili. L'emicrania interessa circa il 70% della popolazione femminile. L'iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le cause e le soluzioni per questa condizione.