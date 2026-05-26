Giornata Nazionale del Mal di Testa open day e visite all'Asl di Avellino il 28 maggio

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio si svolge l’Open Day dedicato alla Giornata Nazionale del Mal di Testa. Dalle 9 alle 13, negli ambulatori di via degli Imbimbo, senza bisogno di prenotazione, sarà possibile effettuare visite gratuite. L’evento è aperto ai residenti della provincia di Avellino.

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L'Open Day si terrà giovedì 28 maggio negli ambulatori di via degli Imbimbo, dalle 9 alle 13 per i residenti nella provincia di Avellino e senza prenotazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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