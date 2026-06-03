Al via ‘100 porti 100 città' | il festival per la pace e per la Palestina dedicato ai diritti umani

Al via il festival ‘100 porti 100 città’, dedicato ai diritti umani e alla pace in Palestina. Ostellato è tra le città italiane che ospiteranno l’evento. La manifestazione si svolge in diverse località italiane con incontri e iniziative pubbliche. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sulle date specifiche. L’obiettivo dichiarato è promuovere la consapevolezza sui diritti umani e sostenere la causa palestinese.

Ostellato sarà una delle città italiane che ospiteranno ‘100 porti 100 città', il festival per la pace e la Palestina. L’iniziativa è diffusa e promossa da Freedom Flotilla Italia e sta coinvolgendo territori, associazioni, artisti, operatori culturali e cittadini in tutta Italia per riportare al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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LA FREEDOM FLOTILLA arriva a Messina - CONFERENZA STAMPA

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