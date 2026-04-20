Venticinque anni dopo la morte di Stefano Pompeo | il ricordo dei docenti dei diritti umani
Venticinque anni dopo la morte di Stefano Pompeo, il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha ricordato la figura del giovane ucciso nel 1999 nelle campagne dell’area agrigentina. La memoria di Pompeo viene riaffermata a distanza di un quarto di secolo, con un richiamo a mantenere vivo il suo nome tra le iniziative dedicate ai diritti umani. La ricorrenza coinvolge anche il mondo della scuola e l’opinione pubblica.
Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani riporta al centro dell’attenzione una delle pagine più drammatiche del territorio agrigentino, richiamando l’opinione pubblica e il mondo della scuola alla memoria di Stefano Pompeo, ucciso il 21 aprile 1999 nelle campagne tra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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