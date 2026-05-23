Basket Serie B | Gema Montecatini la riposta che serviva | travolta Treviglio 1-1 nella serie

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Gema Montecatini ha battuto Treviglio in gara-2 di semifinale di Serie B, con un punteggio che ha lasciato poco spazio agli avversari. La squadra ha dominato la partita senza difficoltà, portando il risultato a 1-1 nella serie. La partita si è svolta a Montecatini Terme, con la squadra di casa che ha messo in campo un’ottima prestazione.

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Montecatini Terme, 23 maggio 2026 –  Non ha problemi La T Tecnica Gema a domare quel che resta della Tav Treviglio Brianza in gara-2 di semifinale e impattare la serie. Lo spirito battagliero messo in campo fin dalla palla a due crea i presupposti per la vittoria, il 28-10 di parziale nel terzo quarto ma soprattutto gli infortuni a catena che si abbattono su Treviglio fanno il resto: Marcius nemmeno è a referto e a metà secondo quarto si fa male anche Taflaj. In condizioni che definire precarie è un eufemismo la Tav fa quello che può ma non ha scampo: nel terzo quarto piovono triple e si pensa già alle prossime due sfide del PalaFacchetti, la prima in programma martedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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