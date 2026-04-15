Il presidente della Regione Lombardia ha dichiarato che non ci sarà un confronto diretto con Roma per le Olimpiadi 2036, sottolineando che la regione punta a vincere senza entrare in competizioni campanilistiche. La possibile candidatura di Milano, Torino e Genova si contrappone a quella della capitale, senza che siano stati annunciati accordi o alleanze ufficiali. La decisione sulla candidatura verrà presa nei prossimi anni, con l’obiettivo di ottenere l’organizzazione dei Giochi.

Milano, 15 aprile 2026 – Non buttiamola nel campanilismo. Sembra essere questo il monito di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, sulla corsa alle Olimpiadi 2036 che potrebbe contrapporre, fra le altre, la candidatura “triangolare” Milano-Torino-Genova e quella di Roma. Certo, se poi si dovesse arrivare a una sfida tutta tricolore, l’ambizione sarebbe quella di portare a casa la vittoria. Le dichiarazioni. “Con Roma nessun derby, né con tutte le candidature che ci saranno, semmai un derby positivo, un derby sulle capacità di fare e, quindi, vinceremo noi". Queste le dichiarazioni del governatore, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, chiamato a rispondere alle domande dei cronisti sul progetto annunciato ieri di candidatura di Lombardia, Piemonte e Liguria per le Olimpiadi estive 2036.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi 2036, Attilio Fontana: “Nessun derby con Roma. Ma vinceremo noi”

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