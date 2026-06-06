Netanyahu Ben-Gvir e la normalizzazione della violenza Elena Testi | Israele interroga tutte le democrazie occidentali

Un nuovo libro analizza l’ascesa dell’estrema destra israeliana dagli anni Sessanta a oggi, partendo da Brooklyn e arrivando a Gerusalemme, con focus su Hebron e Gaza. La giornalista di La7 ricostruisce come leader politici come Netanyahu e Ben-Gvir abbiano contribuito a una crescente violenza e tensione nel paese. Il testo descrive anche le proteste e le azioni nelle colonie della Cisgiordania, evidenziando un clima di conflitto in evoluzione.

Una scena che ha suscitato indignazione e reazioni in molti Paesi, anche dal nostro governo. Ma come spiega la reporter Elena Testi nel suo Genesi. Storia dell'estrema destra israeliana, in libreria per SEM libri, con cui ricostruisce l'ascesa dell'estrema destra israeliana dagli anni Sessanta a oggi, da Brooklyn a Gerusalemme, da Hebron a Gaza, attraversando il furore delle colonie in Cisgiordania, quella scena arriva da lontano. «È l'esibizione pubblica della forza, dell'umiliazione, della violenza come linguaggio politico. Non è un incidente isolato, è il punto di arrivo di un percorso». Il traguardo per esempio... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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The Fascist History of Ben Gvir | Full Documentary | Rise of Extremism in Israel

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