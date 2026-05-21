Israele Netanyahu bacchetta Ben Gvir | Ha sbagliato
In Israele, il primo ministro ha criticato pubblicamente un esponente dell’ultradestra, affermando che il suo comportamento è stato inappropriato e non conforme ai valori del governo. La dichiarazione è arrivata dopo un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e ha generato reazioni politiche. L’esponente ha già ricevuto in passato commenti critici da parte del leader del governo. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le diverse fazioni politiche del paese.
In Israele Netanyahu bacchetta il falco dell’ultradestra: “Ha sbagliato, il comportamento non corrisponde ai nostri valori” Servizio della corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Israele, Netanyahu bacchetta Ben Gvir: Ha sbagliato
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