Israele Netanyahu bacchetta Ben Gvir | Ha sbagliato

In Israele, il primo ministro ha criticato pubblicamente un esponente dell’ultradestra, affermando che il suo comportamento è stato inappropriato e non conforme ai valori del governo. La dichiarazione è arrivata dopo un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e ha generato reazioni politiche. L’esponente ha già ricevuto in passato commenti critici da parte del leader del governo. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le diverse fazioni politiche del paese.

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