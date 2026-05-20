Attivisti della Flotilla sono stati insultati e maltrattati durante un’intera operazione, con video che mostrano episodi di umiliazione da parte delle forze di polizia israeliane. Il ministro dell’interno ha commentato la vicenda, affermando che l’attivista coinvolto non rappresenta l’immagine ufficiale del paese. Intanto, il primo ministro si è detto imbarazzato dai filmati diffusi da un altro attivista, che mostrano comportamenti in contrasto con la linea ufficiale del governo.

I trattamenti umilianti riservati dalla polizia israeliana aegli attivisti della Global Sumud Flotilla appena sbarcati nel porto di Ashdod hanno fatto il giro del mondo e causato uno scontro diplomatico tra Italia e Israele, spingendo Benjamin Netanyahu e il suo ministro degli Esteri Gideon Sa’ar a una marcia indietro. A scatenare la polemica non sono state soltanto le immagini che mostrano violazioni dei diritti dei detenuti e del diritto internazionale, francamente indegne di uno Stato democratico, ma il fatto che quei video siano state brandite come propaganda elettorale a mezzo social dal ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attivisti della Flotilla insultati e maltrattati, perfino Netanyahu imbarazzato dai video di Ben-Gvir: “In contrasto con la linea del governo”. Il ministro Saar: “Non è lui il volto di Israele”

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