nautica ancona leader yacht e navi da crociera un affare miliardario

Il 15-20% degli yacht made in Italy viene costruito nelle Marche e il polo di Ancona Fincantieri è leader nelle navi da crociera di lusso. Il volume delle attività complessive sfonda la cifra record di un miliardo. La cantieristica regionale si contraddistingue per le imbarcazioni di lusso. Navi il cui range va dai 40-50 metri in su e navi da crociera da 30.000 a 50.000GT. L’industria del luxury shipbuilding nelle Marche vanta come componente principale quella degli yacht tradizionali (67%), a cui si aggiungono gli explorer yacht (17%). Le esportazioni valgono oltre il 90% delle vendite. Le previsioni del triennio contano su una crescita annuale del 6% nel mercato nautico retail globale (fonte Marche Yachting & Cruising e Univpm). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Private Tour of Italys Award-Winning Yacht Shipyard (They Build Them by Hand)

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