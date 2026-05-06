Olbia dragaggio tecnologico in porto per le grandi navi da crociera

A Olbia, è stato avviato un intervento di dragaggio tecnologico nel porto per consentire l’accesso alle grandi navi da crociera. L’operazione mira a rimuovere i sedimenti naturali che si accumulano sul fondale, creando così uno spazio sufficiente per le imbarcazioni di grandi dimensioni. Questo intervento è stato deciso per migliorare la sicurezza e facilitare le operazioni di attracco delle navi da crociera, che spesso incontrano difficoltà a causa del deposito di sedimenti.

? Cosa scoprirai Come influirà questo intervento sulla sicurezza delle grandi navi in arrivo?. Perché i sedimenti naturali mettono a rischio il porto di Olbia?. Quale tecnologia olandese garantisce la stabilità durante il dragaggio?. Cosa accadrà al turismo locale se il fondale non venisse ripulito?.? In Breve La nave Hebo Lift II utilizza sistemi DP2 e sonar multibeam per il lavoro.. Oltre 5000 unità navali annue causano accumuli sabbiosi nella canaletta di Olbia.. Le operazioni di dragaggio si concluderanno entro la metà del mese corrente.. Domenico Bagalà coordina l'intervento per la stagione turistica 2026.. La nave specializzata Hebo Lift II ha iniziato ieri le operazioni di dragaggio nel porto di Olbia per garantire la sicurezza delle grandi navi da crociera dirette allo scalo dell’Isola Bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, dragaggio tecnologico in porto per le grandi navi da crociera Notizie correlate Prosegue il dragaggio lungo il Molo Manfredi: fondali più profondi per le navi da crocieraNegli ultimi giorni sono in corso operazioni di dragaggio lungo tutto il Molo Manfredi, nel porto di Salerno. Leggi anche: Di Marco (Pd) sul dragaggio del porto: "La destra boccia l’accelerazione da me richiesta e le barche restano ferme"