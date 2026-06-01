Mega yacht da 140 metri a Milazzo | il Deep Blue del miliardario Liu in rada a Levante

Notizia in breve

Uno yacht lungo oltre 140 metri è stato avvistato al largo del litorale di Milazzo, ancorato nella rada di Levante vicino all’area dell’ex camping Cirucco. La nave, denominata Deep Blue, appartiene a un imprenditore cinese. La presenza del super yacht è stata segnalata nelle ultime ore, attirando l’attenzione lungo la costa. La nave rimane in rada e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua attività o sulla sua destinazione.