Mega yacht da 140 metri a Milazzo | il Deep Blue del miliardario Liu in rada a Levante
Uno yacht lungo oltre 140 metri è stato avvistato al largo del litorale di Milazzo, ancorato nella rada di Levante vicino all’area dell’ex camping Cirucco. La nave, denominata Deep Blue, appartiene a un imprenditore cinese. La presenza del super yacht è stata segnalata nelle ultime ore, attirando l’attenzione lungo la costa. La nave rimane in rada e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua attività o sulla sua destinazione.
Una presenza imponente, difficile da non notare al largo del litorale milazzese. In queste ore è infatti ancorato nella rada del lungomare di Levante, in prossimità dell’area dell’ex camping Cirucco, il super yacht Deep Blue, unità privata lunga oltre 140 metri riconducibile al magnate cinese. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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