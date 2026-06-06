natuzzi annuncia la chiusura di tre stabilimenti in puglia a rischio circa 1700 lavoratori

Natuzzi ha comunicato la chiusura di tre stabilimenti in Puglia, situati a Santeramo in Colle, Graviscella e Jesce 2. L’operazione comporterà il licenziamento di circa 1.700 lavoratori. La decisione è stata annunciata pochi giorni dopo un incontro al ministero. La società ha specificato che le chiusure saranno effettive a partire dai prossimi mesi. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle modalità di gestione delle eventuali pratiche di ammortizzatori sociali.

A pochi giorni dal vertice al ministero, l’annuncio della chiusura degli stabilimenti di Santeramo in Colle, Graviscella e Jesce 2. Rimarranno aperti quelli di Matera e Laterza. Natuzzi trasferisce in Romania quelle produzioni degli stabilimenti destinati alla chiusura. A rischio 1700 lavoratori. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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