La crisi Natuzzi i sindacati | Rischio chiusura per 3 stabilimenti impegni aziendali disattesi

I sindacati avvertono che tre stabilimenti del settore del mobile imbottito in Puglia e Basilicata rischiano di chiudere a causa di impegni aziendali non rispettati. La crisi coinvolge anche la società Natuzzi, con le rappresentanze dei lavoratori che chiedono interventi e chiarimenti sulle promesse non mantenute dall'azienda. La questione riguarda la possibilità di chiusure e la minaccia di perdita di posti di lavoro nel settore.

I sindacati rilanciano ulteriormente la protesta per la vertenza sulla crisi della Natuzzi e del distretto del mobile imbottito in Puglia e Basilicata. In una nota, le segreterie provinciali e regionali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl Uiltucs di Puglia e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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