Crisi Natuzzi | 1700 operai in cassa integrazione scatta l’allarme

Oltre 1.700 lavoratori del gruppo Natuzzi dovranno affrontare una riduzione dell’orario di lavoro a partire da domani, con la cassa integrazione straordinaria che viene modificata all’80%. La misura riguarda diverse sedi e impianti produttivi dell’azienda, che ha deciso di adottare questa soluzione per far fronte alla situazione economica. La decisione interessa un grande numero di dipendenti e ha suscitato preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali.

Oltre 1700 lavoratori del gruppo Natuzzi affrontano da domani una drastica riduzione dell’orario lavorativo, con la cassa integrazione straordinaria che viene rimodulata al livello dell’80%. La decisione, figlia di un periodo economico estremamente difficile per la multinazionale, segna un punto di svolta critico nella vertenza industriale che sta coinvolgendo Santeramo e l’intero comparto del mobile imbottito. La crisi che colpisce l’azienda non si limita ai reparti produttivi, ma minaccia la stabilità di migliaia di nuclei familiari legati all’indotto. Per arginare il rischio di un collasso sociale, il sindaco Vincenzo Casone e il presidente del consiglio comunale Nicola Lanzolla hanno lanciato un appello diretto volto a ricostituire i canali comunicativi tra la società e le rappresentanze sindacali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Natuzzi: 1700 operai in cassa integrazione, scatta l’allarme Notizie correlate Leggi anche: Avigliana, la crisi Primotecs è 'complessa': accordo per la cassa integrazione lunga ai 157 operai licenziati Natuzzi: piano shock verso la Romania e cassa integrazione al 70%Il colosso del mobile pugliese Natuzzi ha presentato ai sindacati un piano industriale che ribalta le aspettative di rilancio, puntando su una... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Vertenza Natuzzi, chiesta più CIGS per oltre 1700 lavoratori. Accordo per A.C. Boilers. Crisi Natuzzi: 1.850 lavoratori a rischio e richiesta audizione in ParlamentoROMA – A.C. Boilers: è stato firmato oggi al MIMIT un accordo che coinvolge i 120 lavoratori dello stabilimento di Gioia del Colle. faxonline.it Crisi Natuzzi, la Regione Puglia rilancia con il piano per Distretto mobile imbottito: «Non ci arrendiamo, serve un accordo subito»«Riapriamo il dialogo. Non ci arrendiamo». Con questo appello l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, annuncia la convocazione, d’intesa con la Regione Basilicat ... lagazzettadelmezzogiorno.it