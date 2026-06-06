Nations League | Italia contro la Turchia delle giovani banco di prova per le azzurre

Non sarà la Turchia delle stelle che hanno dominato il volley mondiale negli ultimi anni, ma resta una delle sfide più affascinanti di questa prima settimana di Volleyball Nations League. Quando venerdì 6 giugno al Nilson Nelson di Brasilia l’Italia di Julio Velasco incrocerà la formazione guidata da Daniele Santarelli, in campo ci saranno due nazionali profondamente rinnovate ma comunque ricche di talento e prospettive. Entrambe hanno scelto di concedere un periodo di riposo a molte delle protagoniste delle ultime stagioni, privilegiando la necessità di gestire carichi di lavoro sempre più pesanti dopo annate lunghissime tra campionati, Champions League e competizioni internazionali. La sfida di Brasilia rappresenta però molto più di un semplice confronto tra seconde linee. 🔗 Leggi su Oasport.it

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