Volley femminile l’Italia riparte dalla Bulgaria | inizia la Nations League delle azzurre con tante novità
L’Italia del volley femminile apre la Nations League 2026 con una partita contro la Bulgaria a Brasilia. La gara si svolge mercoledì 3 giugno alle 21. La squadra italiana, guidata dall’allenatore Julio Velasco, affronta questa competizione con diverse novità nel roster. La manifestazione si svolge in Brasile e rappresenta l’inizio di un percorso che si concluderà con diverse sfide contro altre nazionali.
Comincia da Brasilia il lungo viaggio dell’Italia nella Volleyball Nations League 2026. Le azzurre di Julio Velasco scenderanno in campo oggi, mercoledì 3 giugno alle 21.30 italiane, contro la Bulgaria nella prima sfida della Pool 2 ospitata nella capitale brasiliana. Un debutto che arriva al termine di una preparazione molto positiva e che rappresenta il primo banco di prova ufficiale per una Nazionale profondamente rinnovata rispetto a quella che ha dominato il panorama internazionale nelle ultime due stagioni. L’Italia si presenta infatti all’appuntamento con una lunga serie di risultati incoraggianti ottenuti nelle amichevoli di avvicinamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Volleyball Italy - Bulgaria Amazing FULL Match World Championship Final
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