L’Italia femminile di volley partecipa alla fase di qualificazione della Nations League 2026, che si svolge dal 3 giugno al 12 luglio. La competizione comprende tre tappe e un totale di dodici incontri. Le partite sono in programma in diverse località e si concentrano sulla qualificazione alle Finali, previste dal 22 al 26 luglio. Dopo il quadrangolare di Genova, le azzurre si preparano per questa fase preliminare.

Archiviato il quadrangolare di Genova, l’Italia del volley femminile può concentrarsi ora sulla Nations League 2026: tre tappe di qualificazione, per dodici incontri complessivi, dal 3 giugno al 12 luglio, con l’obiettivo di accedere alle Finali, previste dal 22 al 26 luglio. Le azzurre nelle qualificazioni inizieranno con la tappa di Brasilia (Brasile), dal 3 al 7 giugno, sfidando Bulgaria, Paesi Bassi, Turchia e Brasile, per poi spostarsi a Manila (Filippine), dal 17 al 21 giugno, per affrontare Cechia, Serbia, Stati Uniti e Giappone. L’ultima tappa delle qualificazioni si disputerà ad Hong Kong dall’8 al 12 luglio, in cui le azzurre affronteranno Ucraina, Belgio, Canada e Cina, infine le Finali si terranno a Macao dal 22 al 26 luglio: quarti di finale 22 e 23, semifinali il 25 e finali il 26. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca l’Italia femminile in Nations League di volley? Orari, calendario e avversarie delle azzurre

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Danimarca-Italia 0-0 | Femminile | Qualificazioni Mondiali 2027

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