Cessione Ssc Napoli Matt Rizzetta risponde alle voci Usa sul suo interessamento

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matt Rizzetta affida a un "" il suo pensiero sulle voci - arrivate anche dagli Stati Uniti - di un suo possibile interessamento al Napoli. Imprenditore statunitense, attuale presidente del Campobasso Calcio e del Napoli Basket, Rizzetta ha scelto la linea della riservatezza."Nel nostro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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