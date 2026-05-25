Cessione Ssc Napoli Matt Rizzetta risponde alle voci Usa sul suo interessamento
Matt Rizzetta affida a un "" il suo pensiero sulle voci - arrivate anche dagli Stati Uniti - di un suo possibile interessamento al Napoli. Imprenditore statunitense, attuale presidente del Campobasso Calcio e del Napoli Basket, Rizzetta ha scelto la linea della riservatezza."Nel nostro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
De Laurentiis vende il Napoli Il piano AMBIZIOSO degli americani che cambia la Serie A
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Temi più discussi: De Laurentiis si tiene il Napoli: rifiutata un'incredibile offerta da due miliardi di un gruppo; Napoli, De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 2 miliardi per la cessione del club; De Laurentiis respinge una proposta di 2 miliardi per la cessione del Napoli; Napoli, De Laurentiis e il no secco al fondo Usa: respinta offerta da 2 miliardi di euro.
La notizia dell’offerta da 2 miliardi per la SSC Napoli ha fatto il giro d’Italia in poche ore, e il Corriere dello Sport ha raggiunto telefonicamente Matt Rizzetta — il presidente italoamericano del Napoli Basket e del Campobasso, indicato come punto di riferiment facebook
Cessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisteràUn consorzio americano avrebbe presentato un’offerta vicina ai 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli dalla famiglia De Laurentiis. tuttonapoli.net
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