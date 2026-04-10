Velox sulla Ss 16 Zarrelli FdI | Nel 2026 28 multe annullate e 43 ricorsi sono ancora da definire

Un aggiornamento sulla questione degli autovelox lungo la SS 16 arriva da un rappresentante politico locale. In una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Cesenatico ha riferito che nel 2026 sono state annullate 28 multe e che ci sono ancora 43 ricorsi pendenti da definire. La discussione riguarda la gestione e le contestazioni legate alle sanzioni emesse dall’autovelox sulla strada statale.