Velox sulla Ss 16 Zarrelli FdI | Nel 2026 28 multe annullate e 43 ricorsi sono ancora da definire
Un aggiornamento sulla questione degli autovelox lungo la SS 16 arriva da un rappresentante politico locale. In una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Cesenatico ha riferito che nel 2026 sono state annullate 28 multe e che ci sono ancora 43 ricorsi pendenti da definire. La discussione riguarda la gestione e le contestazioni legate alle sanzioni emesse dall’autovelox sulla strada statale.
Sul tema sempre caldo dell'autovelox lungo la Ss 16, Statatle Adritica, interviene con una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Cesenatico, Emilio Zarrelli. "Dopo i vari articoli letti in questi giorni in merito agli annullamenti delle polizze legate all'autovelox sulla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
I velox fanno strage, multe alle stelle: sono quasi 35mila nel 2025, in aumento del 20%Imola, 30 gennaio 2026 – Aumenta in modo significativo, in città, il numero complessivo delle sanzioni per violazioni al Codice della strada.
Velox, multe record al Piratello: sanzioni per 1,6 milioni. FdI: “Ripristinare il limite dei 70”Imola, 12 marzo 2026 – Gli autovelox al Piratello, ritarati lo scorso novembre con il limite di velocità sceso da 70 a 50 km orari in seguito al...