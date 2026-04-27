Omessi versamenti per oltre 208mila euro Cassazione conferma condanna per società del gioco

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato nei confronti dei responsabili di una società nel settore del gioco, accusati di aver omesso il versamento di più di 208mila euro tra PREU e canone ADM. La decisione riguarda l'assenza di pagamenti relativi a somme prelevate e dovute all’erario. La vicenda riguarda attività di gestione di apparecchi da gioco nella provincia di Messina.

Arriva dalla Corte di Cassazione la conferma della condanna per peculato nei confronti dei responsabili di una società della provincia di Messina operante nel settore della gestione dei giochi, accusati di non aver versato oltre 208mila euro tra Prelievo Erariale Unico (PREU) e canone ADM.La.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Evasione fiscale per oltre 100 mila euro, la Cassazione conferma la condanna di un imprenditoreI giudici di merito avevano ritenuto che l’imputato non avesse fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare costi o perdite in grado di ridurre... Società di scommesse fallita a Bari, la Cassazione conferma condanna per bancarotta fraudolenta all'ex amministratoreL'uomo è stato riconosciuto responsabile di "bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Saldo 2024 e acconti 2025: sanzioni e nuove regole ravvedimento; Niente DURC oltre i 150 euro di debiti contributivi, sanzioni escluse; Dichiarazione IVA 2026 tardiva o omessa: sanzioni e ravvedimento operoso; Bancarotta impropria: il rischio di ignorare i debiti fiscali. IVA 2026: quadro VQ per versamenti periodici omessiEntro il 30 aprile va inviata la Dichiarazione IVA 2026: vediamo come si compila il quadro VQ e chiarimenti ADE sui versamenti omessi poi pagati a rate ... fiscoetasse.com False fatture per 88 milioni e evasione Iva, 43 indagatiFalse fatturazioni per oltre 88 milioni di euro, omessi versamenti Iva per oltre 3 milioni, indebite compensazioni d'imposta per circa 2,5 milioni di euro, nonché illeciti di bancarotta fraudolenta ... ansa.it EVASIONE IMU E TARI NEL CROTONESE: SCOPERTI OMESSI VERSAMENTI PER 1,2 MILIONI DI EURO Individuate tre strutture ricettive tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto: l’indagine della Guardia di Finanza riporta al centro il tema dell’equità fiscale nei territ - facebook.com facebook