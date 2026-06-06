Multa automatica al semaforo | quando non è valida e come fare ricorso

Le autorità hanno chiarito che le multe automatiche al semaforo non sono valide se le telecamere non sono state installate o mancano i segnali di controllo. Per fare ricorso, bisogna dimostrare che la segnaletica non era presente o che l’apparecchio non funzionava correttamente al momento dell’infrazione. Le persone interessate devono presentare un’istanza presso l’ente competente entro i termini stabiliti, allegando eventuali prove che attestino l’inesattezza della multa.

Agli incroci semaforici delle città italiane, T-Red e Photored presidiano il traffico ventiquattr'ore su ventiquattro, pronti a immortalare ogni infrazione. Ma cosa è possibile sanzionare, esattamente? Per anni la risposta era stata interpretata in modo molto ampio: questi dispositivi colpivano non solo chi "bruciava" il rosso attraversando l'incrocio, ma anche chi si limitava a oltrepassare la striscia bianca di arresto fermandosi subito dopo, senza muoversi di un centimetro in più. Il risultato era una pioggia di verbali recapitati per posta, spesso per imprecisioni minime nella frenata, alimentando un contenzioso che aveva riempito le aule dei giudici di pace da nord a sud. Con la legge 25 novembre 2024, n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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