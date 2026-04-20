Sempre più automobilisti si trovano a dover affrontare la situazione di un parcometro guasto, che rende impossibile effettuare il pagamento della sosta nelle aree a pagamento. In questi casi, molti si chiedono se la multa sia legittima o meno, considerando che il dispositivo non funziona correttamente. La questione riguarda le modalità di gestione delle infrazioni in presenza di parcometri fuori servizio e le possibilità di presentare ricorso.

Il tema delle multe nelle strisce blu con parcometro guasto torna al centro dell’attenzione. Sempre più automobilisti si chiedono cosa succede se non è possibile pagare la sosta perché il dispositivo è fuori servizio. La risposta non è così scontata: la multa non è sempre valida, ma dipende da alcune condizioni precise. In linea generale, il Codice della Strada stabilisce che il pagamento della sosta è obbligatorio nelle aree a tariffazione. Tuttavia, se il sistema di pagamento non funziona, la responsabilità non può ricadere automaticamente sull’automobilista. Secondo diversi orientamenti giuridici, la sanzione può essere contestata quando il parcometro (o parchimetro) è guasto e non esistono alternative immediate per pagare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parcometro rotto e multa: quando è illegittima e come fare ricorso

Notizie correlate

Parcheggi sulle strisce blu e non paghi perché il parcometro è rotto o non hai monete? La multa scatta lo stessoÈ capitato che in caso di sanzione per mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu qualcuno si sia giustificato dicendo che quel giorno il...

Il parcometro non funziona? Occhio lo stesso alla multa sulle strisce bluAnche nel caso in cui ci sia un guasto, da ordinanza della Cassazione, il verbale di accertamento resta assolutamente valido Con l’ordinanza...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Codice della Strada, ti multano sulle strisce blu anche col parcometro rotto: ecco gli unici casi in cui puoi contestarla; Strisce Blu, la multa è valida anche se il parcometro è rotto: parola alla Cassazione; Parcometro rotto? La sosta va comunque pagata; Isernia non paga il parcheggio sulle strisce blu | multa annullata ecco perché.

Strisce blu, scatta la multa anche se il parcometro è rotto: ecco tutti i casi in cui è possibile fare ricorsoLa Cassazione stringe le già ben strette maglie sulla sosta a pagamento: non basta il guasto tecnico per evitare la sanzione. L'automobilista deve dimostrare la ... corriereadriatico.it

Strisce blu, al parcheggio scatta la multa anche se il parcometro è rotto: ecco tutti i casi in cui è possibile fare ricorso (e come)La Cassazione stringe le già ben strette maglie sulla sosta a pagamento: non basta il guasto tecnico per evitare la sanzione. L'automobilista deve dimostrare la ... ilmessaggero.it

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, chi decide di parcheggiare sulle strisce blu deve disporre di ogni modalità di pagamento prevista dal parcometro x.com