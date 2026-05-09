Una vettura parcheggiata con la ruota che oltrepassa di pochi centimetri le strisce blu ha ricevuto una multa di 36 euro. Per presentare ricorso, però, sono necessari 43 euro di contributo unificato. La contestazione si basa su una fotografia che non è accessibile al proprietario dell’auto, rendendo difficile opporsi alla sanzione. La situazione evidenzia come il costo per ricorrere superi l’importo della multa stessa.

Una ruota che sporge oltre le strisce blu di pochi centimetri, una roba da fotofinish. Una contestazione che non si può (più che non si vuole) opporre perché la foto non è visionabile dal multato e perché il contributo unificato costa più della sanzione.Nuova bagarre sulla sosta in centro storico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Non paga il parcheggio sulle strisce blu, ma la multa viene annullata. Ecco perchéUn episodio davvero singolare quello accaduto a Isernia, dove un cittadino, multato per aver parcheggiato sulle strisce blu, non ha pagato quanto...

La Ruota della Fortuna, Stefania torna in gioco dopo il ricorso. Ma Gerry Scotti vede solo Samira LuiLa puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 10 aprile 2026 è, a tutti gli effetti, la storia di due donne: una che gira la ruota, Stefania...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Una ruota fuori dalle strisce blu e 36 euro di multa, ma per fare ricorso ne servono 43. E la foto non si vede; Prova Schmolke TLO 50, al vertice della leggerezza; Tre titoli fuori, cinque nuovi ingressi: Il portafoglio italiano ProPicks IA ruota; Al via a Belluno il podcast sulla montagna del futuro. Varotto: I giovani non cercano redditi alti, ma qualità della vita e la montagna deve creare opportunità.

È tornato Fuori dalle bolle. L’autolavaggio inclusivoFuori dalle bolle, edizione 2026. È ripartito l’autolavaggio inclusivo ideato dalla Residenza sanitaria Padre Crespi, il Centro d’eccellenza per persone con disabilità e malattie neurologiche, che ... ilgiorno.it

Oggi ricorre l’anniversario della tragica scomparsa di Gilles Villeneuve sul circuito di Circuit Zolder, in Belgio. Mancavano pochi minuti al termine delle qualifiche del Gran Premio quando la Ferrari numero 27 di Gilles urtò la ruota posteriore della March di Joc x.com

Puoi dirmi da queste foto se questa è una ruota funzionante reddit