Movida selvaggia fino all' alba | i residenti insorgono Musica bottiglie e auto ovunque | qui rischiamo la vita

Notizia in breve

I residenti di Lacugnano segnalano da due anni un aumento di musica, bottiglie e auto abbandonate nelle strade durante la movida notturna. La presenza di persone che si radunano fino all’alba ha causato disagio e preoccupazioni per la sicurezza. La situazione ha portato a richieste di interventi alle autorità locali per regolare le attività notturne e limitare i disturbi nella zona. La denuncia riguarda principalmente l’assenza di controlli e la trasformazione della zona in un’area di aggregazione non autorizzata.