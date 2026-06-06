Movida selvaggia fino all' alba | i residenti insorgono Musica bottiglie e auto ovunque | qui rischiamo la vita
I residenti di Lacugnano segnalano da due anni un aumento di musica, bottiglie e auto abbandonate nelle strade durante la movida notturna. La presenza di persone che si radunano fino all’alba ha causato disagio e preoccupazioni per la sicurezza. La situazione ha portato a richieste di interventi alle autorità locali per regolare le attività notturne e limitare i disturbi nella zona. La denuncia riguarda principalmente l’assenza di controlli e la trasformazione della zona in un’area di aggregazione non autorizzata.
Un gruppo di residenti di Lacugnano denuncia una situazione insopportabile da due anni a questa parte, con la la zona si trasforma in una discoteca a cielo aperto. "Le auto bloccano le vie di fuga. In caso di incendio o malore, i soccorsi non passano". Tra le cause dei disagi: un locale senza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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