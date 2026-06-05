La Polizia Locale ha intensificato i controlli nei fine settimana nei pressi dei locali della movida, con attività prolungate fino all’alba. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le ore di maggiore afflusso di giovani. Il sindaco e l’assessora hanno annunciato un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con interventi che si protrarranno nei prossimi fine settimana.

Il sindaco Biancani e l’assessora Sara Mengucci (in foto), annunciano un rafforzamento dei servizi della Polizia Locale nei fine settimana, intorno ai locali della movida. "Abbiamo previsto più controlli – dicono – nelle ore notturne per garantire sicurezza, rispetto delle regole e una corretta convivenza tra le attività economiche, il divertimento e la tranquillità dei residenti". Nello specifico, "tra il venerdì e il sabato notte – spiega Mengucci – il servizio della municipale continuerà a garantire copertura fino alle ore 7 del mattino (copertura h24), mentre tra la notte del sabato e la domenica il turno sarà prolungato fino alle ore 4 di notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida, in campo la Polizia locale. Controlli prolungati fino all’alba

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Territorio e criminalità, intensificati i controlli

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