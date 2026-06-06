MotoGP oggi in tv GP Ungheria 2026 | orari qualifiche e Sprint streming programma Sky e TV8

Sabato 6 giugno, sul circuito di Balaton in Ungheria, si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP 2026. I piloti affronteranno le sessioni di tempo per determinare la griglia di partenza, mentre nel pomeriggio si correrà la Sprint Race. La giornata sarà trasmessa in diretta streaming e su alcune piattaforme televisive, con orari specifici per le qualifiche e la gara breve.

Sabato 6 giugno sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Balaton (Ungheria) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Nel corso delle pre-qualifiche le carte sono molto sparigliate. Pedro Acosta, in sella alla KTM, ha messo in mostra un grande passo, facendo una discreta differenza rispetto a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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