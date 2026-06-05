MotoGP su TV8 GP Ungheria 2026 | quando qualifiche e Sprint in chiaro orari e programma

Le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Ungheria 2026 si terranno domani, sabato 6 giugno, sul circuito del Balaton Park. L’evento rappresenta l’ottavo appuntamento della stagione MotoGP. La gara sarà trasmessa in chiaro su TV8, con orari e programma che saranno comunicati. La giornata vedrà i piloti scendere in pista per le sessioni di qualificazione e la Sprint, che anticipa la gara principale.

Domani, sabato 6 giugno, il Balaton Park Circuit sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Ungheria 2026, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una dura battaglia sulla tortuosa pista magiara per la pole position e poi per il successo nella gara breve che assegnerà i primi punti iridati del weekend. Per quanto visto nelle sessioni del venerdì l’uomo da battere almeno sul giro secco dovrebbe essere Pedro Acosta con la KTM, ma attenzione anche alle Aprilia e soprattutto alle Ducati. Sulla lunga distanza potrebbero emergere i reali valori in campo, con Marco Bezzecchi e Marc Marquez che sembrano molto competitivi in termini di passo e hanno le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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