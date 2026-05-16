MotoGP oggi in tv GP Catalogna 2026 | orari qualifiche e Sprint Race streaming programma TV8 e Sky

Sabato 16 maggio, sul circuito di Barcellona, si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race del GP Catalogna 2026 della MotoGP. La giornata prevede diverse sessioni di prove e il programma completo sarà trasmesso in diretta televisiva su TV8 e Sky. I piloti del Motomondiale si confronteranno per stabilire le posizioni di partenza in vista delle competizioni di domenica, con attenzione agli orari delle qualifiche e della Sprint Race.

Sabato 16 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Barcellona si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate. In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Nel corso delle pre-qualifiche le carte sono molto sparigliate. La KTM con Pedro Acosta ha sorpreso per la velocità, ma è da capire come e quanto Aprilia e Ducati sapranno salire di colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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