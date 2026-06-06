MotoGP GP Ungheria 2026 Pedro Acosta l’uomo da battere? L’Aprilia è in agguato mentre Ducati rincorre

Alle ore 10:50 odierne si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP, tramite le quali sarà determinata la griglia di partenza sia della Sprint (ore 15:00 di oggi) che del GP vero e proprio (ore 14:00 di domani). Sulla base di quanto visto nella giornata di venerdì, il grande favorito per qualsiasi cosa risponde al nome di Pedro Acosta. El Tiburòn ha dominato la scena, infliggendo distacchi rilevanti a tutti gli avversari. Dinamica non certo scontata, su un tracciato breve e tortuoso come quello del Balaton Park. Lo spagnolo è ancora alla caccia della prima vittoria in carriera in un Gran Premio vero e proprio, ma di quella si parlerà (eventualmente) domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP Hungary 2025 Pedro Acosta Winner

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