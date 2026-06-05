Alle 10:45 è iniziata la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026 di MotoGP. La giornata vede il confronto tra i team Aprilia e Ducati, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta. La prima giornata del weekend si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del campionato mondiale 2026. La sessione di FP1 segna l’avvio delle attività di pista per questa gara, con i piloti impegnati a testare le moto e raccogliere dati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Ungheria, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Ungheria, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato magiaro, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo quanto accaduto al Mugello. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da 17 punti a vantaggio del romagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: FP1 dalle 10:45, riprende il confronto Aprilia-Ducati

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