LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | scatta la FP1! Sarà Aprilia-Ducati al Balaton Park?

Notizia in breve

Alle 10.51, i tempi delle prime sessioni di prove libere sul circuito del Balaton Park sono iniziati a scendere. Acosta ha segnato un 1:40.219, mentre Bagnaia ha concluso con un tempo di 1:40.0. La sessione di FP1 prosegue con le moto che completano i primi giri, mentre si attende di vedere come si evolveranno le performance di Aprilia e Ducati.