LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | scatta la FP1! Sarà Aprilia-Ducati al Balaton Park?

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10.51, i tempi delle prime sessioni di prove libere sul circuito del Balaton Park sono iniziati a scendere. Acosta ha segnato un 1:40.219, mentre Bagnaia ha concluso con un tempo di 1:40.0. La sessione di FP1 prosegue con le moto che completano i primi giri, mentre si attende di vedere come si evolveranno le performance di Aprilia e Ducati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 I tempi iniziano a scendere con Acosta in 1:40.219 e Bagnaia in 1:40.718 10.50 Marini si mette in terza posizione in 1:42.600 poi Di Giannantonio in 1:42.623. 10.49 Il primo tempo di riferimento della FP1 porta la firma di Acosta in 1:41.968 ma Bagnaia lo supera in 1:41.800 10.48 I protagonisti della classe regina sono già impegnati nel giro di lancio iniziale, non c’è tempo da perdere! 10.47 Alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione, si inizia davvero nella FP1! 10.46 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione mattutina. 10.45 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI UNGHERIA DI MOTOGP!!!!! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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