Moto2 Tony Arbolino protagonista nella FP2 del GP d’Ungheria Manuel Gonzalez in vetta
Durante la FP2 del GP d’Ungheria, Manuel Gonzalez ha concluso in prima posizione, mentre Tony Arbolino si è distinto nella stessa sessione. La sessione si è svolta senza incidenti significativi, con Gonzalez che ha ottenuto il miglior tempo. Arbolino ha migliorato rispetto alla mattina, ma si è fermato a qualche decimo dal leader. Nessuna penalità o evento particolare è stato segnalato durante le prove.
Un eccellente Manuel Gonzalez ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato del Balaton Park le condizioni meteo hanno visto cielo coperto con 21° per quanto riguarda l’atmosfera e 33° sull’asfalto. Da questo scenario è emerso lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) con il tempo di 1:39.913 con un margine di vantaggio di 124 millesimi sul colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar), mentre è ottimo terzo il nostro Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 251. Quarta posizione per lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 293 millesimi dalla vetta, quinta per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 322, mentre è sesto lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 411. 🔗 Leggi su Oasport.it
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