Moto2 Tony Arbolino protagonista nella FP2 del GP d’Ungheria Manuel Gonzalez in vetta

Notizia in breve

Durante la FP2 del GP d’Ungheria, Manuel Gonzalez ha concluso in prima posizione, mentre Tony Arbolino si è distinto nella stessa sessione. La sessione si è svolta senza incidenti significativi, con Gonzalez che ha ottenuto il miglior tempo. Arbolino ha migliorato rispetto alla mattina, ma si è fermato a qualche decimo dal leader. Nessuna penalità o evento particolare è stato segnalato durante le prove.