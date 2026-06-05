moto2 manuel gonzalez in testa nelle pre qualifiche del balaton park arbolino in top14

Notizia in breve

Nelle pre-qualifiche del venerdì del Gran Premio di Ungheria 2026 di Moto2, Manuel Gonzalez ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi in testa. Arbolino si è classificato tra i primi 14. La sessione ha visto diverse variazioni nei tempi, ma Gonzalez ha concluso con il miglior risultato. Nessun altro dettaglio su tempi o altri piloti è stato ancora comunicato. La giornata si è conclusa con questa prima fase di qualifiche, in attesa delle sessioni ufficiali.