Moto2 Manuel Gonzalez in testa nelle pre-qualifiche del Balaton Park Arbolino in top14
Nelle pre-qualifiche del venerdì del Gran Premio di Ungheria 2026 di Moto2, Manuel Gonzalez ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi in testa. Arbolino si è classificato tra i primi 14. La sessione ha visto diverse variazioni nei tempi, ma Gonzalez ha concluso con il miglior risultato. Nessun altro dettaglio su tempi o altri piloti è stato ancora comunicato. La giornata si è conclusa con questa prima fase di qualifiche, in attesa delle sessioni ufficiali.
Va in archivio il venerdì della Moto2 valido per il Gran Premio di Ungheria 2026, appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del Balaton Park, le pre-qualifiche si sono concluse con la migliore prestazione di Manuel Gonzalez. Lo spagnolo, già primo nelle FP1, ha stampato il crono di 1:40.229 ed ha confermato la sua competitività sul tracciato magiaro, qualificandosi per la Q2 di domani. Il leader del Mondiale è riuscito ad anticipare di 203 millesimi il colombiano David Alonso (CFMoto Aspar) autore di un ottimo ultimo giro. Terza piazza per il ceco Filip Salac (OnlyFans American Racing) distante 311 millesimi dalla vetta. Dietro di lui Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) a 427 millesimi, e Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha) che completa la top5 a 446 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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