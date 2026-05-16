Moto2 | Manuel Gonzalez svetta nella FP2 al Montmelò Indietro i piloti italiani

Nell’ultima sessione di prove libere della Moto2 al circuito di Barcellona, Manuel Gonzalez ha ottenuto il miglior tempo. La sessione si è conclusa con il pilota spagnolo davanti a tutti, mentre i concorrenti italiani si sono posizionati più indietro in classifica. Con questa giornata si chiude il programma di prove prima delle qualifiche, che definiranno la griglia di partenza per il Gran Premio di Catalogna, quinto appuntamento del campionato 2026.

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Termina nel segno di Manuel Gonzalez la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Catalogna, quinto atto del Mondiale 2026 per ciò che concerne la classe Moto2 in scena presso il tracciato del Montmelò, a Barcellona. Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:41.288, rifilando 0.104 ad Alfonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), il quale si è piazzato al secondo posto precedendo la CFMOTO Aspar Team di Daniel Holgado, terzo a 0.353. Leggermente staccato Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a 0.435 arginando Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: Manuel Gonzalez svetta nella FP2 al Montmelò. Indietro i piloti italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto2: Guevara svetta nella FP2 a Goiania, italiani lontani dalla top 5Termina con il miglior tempo di Izan Guevara la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP del Brasile, appuntamento numero due del... Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche a Buriram. Vietti in Q2, Arbolino lontanoCalato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Moto2: Manuel Gonzalez svetta nella FP2 al Montmelò. Indietro i piloti italianiTermina nel segno di Manuel Gonzalez la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Catalogna, quinto atto del Mondiale 2026 per ciò che ... oasport.it Moto2 Francia, ancora Gonzalez: batte Baltus e allunga nel MondialeManuel Gonzalez ci ha preso gusto. Lo spagnolo del team Intact GP ripete in Francia quanto fatto due settimane fa a Jerez: pole e vittoria in solitaria. Stavolta il leader iridato fa la differenza nel ... gazzetta.it