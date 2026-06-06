Una ragazzina di 14 anni è stata investita da una moto in via Fariello, vicino all’autostazione, e trasportata in codice rosso all’ospedale Moscati. L’incidente si è verificato durante la serata e ha coinvolto una moto che ha travolto la giovane. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni attuali della ragazza. La polizia sta svolgendo accertamenti sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un grave incidente stradale ha scosso la serata avellinese. Una ragazza di 14 anni è stata investita da una moto in via Fariello, a ridosso dell’autostazione, riportando ferite che hanno reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale Moscati. Secondo una prima ricostruzione, il motociclo avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo per travolgere la giovane. L’urto è stato molto violento e la ragazza sarebbe stata trascinata sotto un’auto in sosta, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Immediata la richiesta di aiuto da parte dei presenti. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno stabilizzato la 14enne prima di accompagnarla d’urgenza al nosocomio cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Moto impazzita travolge una 14enne: è in codice rosso

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