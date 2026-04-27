Nella notte, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con diversi fendenti in via Amoretti a Milano. È stato trasportato in ospedale in codice rosso e attualmente si trova nel reparto di emergenza. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’aggressione o sulle motivazioni.

Violenza nella notte a Milano, in via Carlo Amoretti, in zona Quarto Oggiaro: un ragazzo di appena 14 anni è stato accoltellato forse da un gruppo di persone. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato raggiunti da numerosi fendenti in diverse parti del corpo, e sarebbe ora ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Milano, ragazzo accoltellato in via Amoretti Violenza a Milano nella serata di ieri – domenica 26 aprile 2026 – intorno alle ore 21:30 in via Carlo Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro, nella zona nord-ovest del capoluogo lombardo. Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da Milano Today, un ragazzo di appena 14 anni sarebbe stato raggiunto da numerosi fendenti in diverse parti del corpo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti, diversi fendenti: ricoverato in codice rosso al Niguarda

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