Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con coltellate in via Carlo Amoretti a Quarto Oggiaro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Al momento non sono noti dettagli sulle circostanze dell’aggressione né eventuali responsabili. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.

? Cosa sapere Un 14enne è stato ferito da coltellate in via Carlo Amoretti a Quarto Oggiaro.. Il minore è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.. Un quattordicenne è stato trasportato d’urgenza al Niguarda in codice rosso dopo essere stato aggredito con un coltello in via Carlo Amoretti a Quarto Oggiaro, intorno alle 21:20 di ieri sera. Il sangue versato sulle strade del quartiere ha scosso la quiete della zona, quando il giovane è stato colpito ripetutamente da diversi fendenti. La gravità delle ferite riportate ha costretto i sanitari del 118 a un intervento immediato per stabilizzare il ragazzo prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Quarto Oggiaro: 14enne accoltellato, è in codice rosso

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