Sicurezza sul lavoro | calano i morti in Italia ma Livorno è in zona rossa
Nel primo bimestre del 2026, i dati ufficiali indicano una diminuzione del 26,1% dei decessi per infortuni sul lavoro a livello nazionale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la regione Toscana si distingue per un aumento dei casi mortali, portando a una situazione critica in alcune aree, come Livorno, identificata come zona rossa. La distribuzione dei dati evidenzia differenze significative tra le diverse zone del Paese.
Il bilancio della sicurezza sul lavoro in Italia mostra un paradosso territoriale che spacca il Paese: mentre i dati nazionali del primo bimestre 2026 segnalano un calo dei decessi del 26,1% rispetto ai primi due mesi dell’anno precedente, la Toscana si ritrova in una zona rossa preoccupante. In particolare, la provincia di Livorno registra un’incidenza di mortalità che cresce sensibilmente rispetto a gennaio e al medesimo periodo del 2025, con tre vittime già accertate da inizio anno (escludendo gli incidenti avvenuti durante gli spostamenti casa-lavoro), posizionandosi come la seconda area più rischiosa d’Italia dopo l’omonima provincia imperiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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