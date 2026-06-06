Monza Live Sound Festival Sei serate per 140 band La città si trasforma in un palco a cielo aperto

Da ilgiorno.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza Live Sound Festival si svolge in sei serate con la partecipazione di 140 band. L’evento trasforma le piazze, le strade e gli angoli del centro storico in un palcoscenico all’aperto, portando la musica nelle aree pubbliche della città.

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La musica torna a occupare le piazze, le strade e gli angoli più suggestivi del centro cittadino. Con una partecipatissima serata inaugurale al centro civico LibertHub, è partita la quarta edizione del Monza Live Sound Festival, la manifestazione che nelle prossime settimane trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’anteprima ha acceso i riflettori su un festival ormai consolidato nel panorama culturale cittadino e che quest’anno presenta una novità significativa: non più tutti i venerdì di luglio, ma un calendario distribuito tra giugno e la prima decade di luglio. Numeri alla mano, l’edizione 2026 si annuncia come la più ricca di sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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