EXPOSED Torino Photo Festival | la città si trasforma in una galleria luminosa a cielo aperto per Esterno Notte
Venerdì 10 aprile, Torino ospiterà Esterno Notte, un evento dedicato alla fotografia urbana. Durante le tre ore di manifestazione, alcune aree della città verranno illuminate con installazioni luminose che evidenziano scorci e dettagli della zona. La manifestazione trasformerà temporaneamente alcuni spazi pubblici in una mostra a cielo aperto, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza visiva dedicata alla città di notte.
Venerdì 10 aprile Torino accende i riflettori sulla fotografia urbana con Esterno Notte, l’evento speciale che per tre ore trasformerà la città in una galleria luminosa a cielo aperto. Dalle 21.00 alle 24.00, facciate di palazzi, cortili, vetrine, muri e persino la cupola della Mole Antonelliana. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino si mette a nudo: al via EXPOSED 2026, il photo-festival che trasforma la città in una camera oscuraDiciotto mostre, eventi diffusi, anteprime mondiali e una città intera che diventa set fotografico.
Castiglion Fiorentino si trasforma in un tabellone a cielo aperto: arriva il "Festival del Gioco"Arezzo, 26 marzo 2026 – Castiglion Fiorentino si trasforma in un tabellone a cielo aperto: arriva il "Festival del Gioco".
Temi più discussi: Exposed. Torino Photo Festival; EXPOSED Torino Photo Festival; Al via la terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival, dal titolo Mettersi a nudo; EXPOSED Torino Foto Festival 2026.
Al via la terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival, dal titolo Mettersi a nudoSi è aperta ufficialmente questa mattina la terza edizione di?EXPOSED Torino Photo Festival. Diciotto le mostre in programma fino al?2 giugno ... zipnews.it
EXPOSED Torino Photo Festival: la città si trasforma in una galleria luminosa a cielo aperto per Esterno NotteVenerdì 10 aprile Torino accende i riflettori sulla fotografia urbana con Esterno Notte, l’evento speciale che per tre ore trasformerà la città in una galleria luminosa a cielo aperto. Dalle 21.00 all ... torinotoday.it
Guida super utile per visitare EXPOSED Torino Photo Festival, da oggi! Scarica il tuo Pass Exposed Scegli le mostre e le location che vorresti visitare Recati con il tuo pass ed entra gratuitamente! 18 mostre diffuse tra location e musei come: - - facebook.com facebook
Fino al 6 settembre alle @gallerieditalia di Torino sarà visitabile in anteprima assoluta la mostra “Diana Markosian. Replaced” inaugurata oggi nell'ambito della 3° edizione di EXPOSED – Torino Photo Festival #IntesaSanpaolo #fotografia #exposed grou x.com