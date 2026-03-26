Arezzo, 26 marzo 2026 – . Il 28 e 29 marzo, Piazza del Municipio ospiterà 40 postazioni di giochi in legno, laboratori e spettacoli per un weekend all’insegna del divertimento senza tempo. Riscoprire il piacere di stare insieme, la bellezza della manualità e la magia del gioco condiviso. Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, il cuore pulsante di Castiglion Fiorentino si trasformerà in una grande ludoteca all'aperto con la prima edizione del "Festival del Gioco – Famiglie e Bambini in festa". A partire dalle ore 15:00, Piazza del Municipio diventerà il palcoscenico di un'esperienza ludica d'altri tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino si trasforma in un tabellone a cielo aperto: arriva il "Festival del Gioco"

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